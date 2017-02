Video su facebook di Gessica Notaro, sfregiata con acido dall'ex

Cesena (askanews) - "Scusate se mi faccio sentire solo oggi, ma come sapete la strada è lunga e impervia. Però teniamo duro, fino ad adesso ho avuto due interventi alla pelle e la prossima settimana ci sarà quello all'occhio, però cerco di essere positiva. Volevo dirvi che mi state dando una carica incredibile, non vi ringrazierò mai abbastanza. Grazie di cuore a tutti".Con queste parole, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Gessica Notaro - la 28enne riminese ex finalista a Miss Italia nel 2007, sfregiata a gennaio 2017 con l'acido dal suo ex compagno, Edson Tavares, ora in carcere a Forlì - ha voluto mandare un messaggio a tutti coloro che la stanno sostenendo e incoraggiando nel suo difficile processo di recupero, dal letto dell'ospedale Bufalini di Cesena, dov'è ricoverata. In poco tempo il video ha ottenuto oltre 2.300 visualizzazioni.