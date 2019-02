Milano, 23 feb. (askanews) - Virgin Galactic ha portato nello spazio il primo passeggero. Almeno secondo la definizione americana di Spazio, che parte dagli 80 chilometri di altitudine, non per la convenzione internazionale che stabilisce il limite a 100 km di altitudine.L'impresa è stata comunque annunciata con grande enfasi da Richard Branson che con Virgin Galactic vuole essere il primo a dare impulso al turismo spaziale. E questo viaggio è il debutto del suo progetto poichè per la prima volta a bordo del razzo SpaceShipTwo non c'erano solo i due piloti ma anche un passeggero, Beth Moses responsabile per Virgin Galactic dell'intrattenimento per i passeggeri. Tutti sono riatterrati senza problemi nel deserto del Mojave.I progetti di Branson hanno subito un ritardo dopo l'incidente in volo nel 2014 che ha provocato la morte di un pilota. Ma spera di poter fare un giro nello spazio lui stesso entro luglio.