Roma, (askanews) - Si è commossa, Virginia Raggi, durante la cerimonia promossa in Campidoglio per la Giornata della Memoria. Il racconto del sopravvissuto ad Auschwitz, Piero Terracina, ha commosso la sala della Protomoteca, e anche la prima cittadina, che in alcuni momenti si è asciugata qualche lacrima sul viso.