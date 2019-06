Visita Xi in Nordcorea, Kim: assieme per risolvere problemi seri

Pyongyang, 21 giu. (askanews) - Spettacoli e coreografie delle grandi occasioni a Pyongyang per il presidente cinese Xi Jinping, nella prima visita da 14 anni di un leader di Pechino in Corea del Nord. Kim e Xi, nel loro incontro, hanno dato sfoggio di unità rispetto ai "seri e complicati cambiamenti che si sviluppano nelle situazioni regionale e internazionale". Lo riferiscono i media di stato di Pyongyang.Xi è arrivato giovedì 20 giugno nella capitale nordcoreana per la sua prima visita nel paese alleato da quando è presidente della Cina. Ha assistito a uno spettacolo ginnico, ha preso parte a un banchetto e ha soprattutto avuto un incontro con Kim Jong Un, nel quale è stato affrontato il tema della denuclearizzazione, i cui negoziati sono in stallo dal fallimento del summit di Hanoi a febbraio tra Kim e il presidente Usa Donald Trump.Il presidente cinese aveva l'obiettivo con questa visita di ribadire una centralità cinese nel processo negoziale. A Pyongyang, a quanto emerge dai resoconti della stampa di stato cinese, ha garantito che contribuirà alle "necessità di sicurezza e sviluppo" della Corea del Nord in un contesto che deve portare alla denuclearizzazione della Penisola coreana.La visita è stata programmata in occasione del 70mo anniversario della firma del trattato di amicizia tra Cina e Corea del Nord. Il leader cinese è stato accolto per le strade della capitale nordcoreana da una folla di centinaia di migliaia di cittadini, mobilitati alla bisogna dal regime di Kim.