Zingaretti: Roma Capitale individui discarica di servizio

Roma (askanews) - "È stato un incontro utile, all'insegna della collaborazione interistituzionale e positivo perché vuole riavviare il confronto. Abbiamo segnalato l'importanza e l'urgenza che Roma contribuisca alla fase di chiusura del piano regionale dei rifiuti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine di un incontro in Campidoglio con la sindaca, Virginia Raggi, l'assessore regionale all'Ambiente, Mauro Buschini e l'assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma capitale, Pinuccia Monatanari. "Questo vuol dire l'impostazione e l'approvazione di una programmazione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, perché il piano si propone degli obiettivi che possono essere raggiunti solo se tutti i comuni fanno la propria parte e ovviamente, in primo luogo la capitale."Abbiamo ribadito che anche l'invio dei rifiuti all'estero può essere interpretato come una misura straordinaria e transitoria in vista di un ciclo che esclude questa possibilita' E quindi è importante anche su questo avere chiarezza", ha aggiunto il governatore. Abbiamo chiarito nuovamente i conti della regione una discarica di servizio alla fine dovrà essere individuate da Roma Capitale e su questo si scontrano opinioni differenti sulle quali ci confronteremo ma comunque per entrare nel vivo di questa collaborazione nelle prossime ore invieremo una nota all'assessore e al sindaco ai quali formalizziamo l'utilità di trovare chiarezza su questi punti perché bisogna chiudere il piano regionale e per chiuderlo importante conoscere gli obiettivi e le scelte che fa la capitale del paese la città che a gestione dei rifiuti predominante", ha concluso Zingaretti.