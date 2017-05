Roma (askanews) - "Il reato di tortura dovrebbe essere introdotto nella nostra legislazione: i trafficanti potrebbero essere accusati anche di tortura" per le sofferenze che fanno patire ai migranti. Lo ha detto il Procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro in Commisiome Difesa al Senato ricordando le immani sofferenze a cui sono sottoposti i migranti prima di partire dai loro Paesi e attraversare il mare ma anche nei centri di accoglienza in Italia.