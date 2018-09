8 bambini su 10 vogliono giocare di più con i genitori

Milano (askanews) - Finita l'estate e con l'autunno alle porte, si torna alla vita di tutti i giorni. Tra scuola e lavoro, il tempo da trascorrere in famiglia e da dedicare al gioco tra genitori e figli si riduce nettamente. Memori dei bei momenti trascorsi in vacanza, ben 8 bambini su 10 vogliono giocare di più rispetto al solito, soprattutto con mamma e papà.A dimostrarlo il team creativo di Ciaopeople che, ispirato dai dati emersi dalla ricerca, ha realizzato un esperimento sociale che è diventato un video emozionale dal claim "L'estate è finita, ma il #TempoDiGiocare NO!". A telecamere accese e con i genitori che li osservano di nascosto, ad alcuni bambini è stato chiesto di raccontare qualche episodio delle recentissime vacanze. La risposta dei più piccoli è tenerissima e fa riflettere.