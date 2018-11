A Milano Chambers Of The Curious: esperienza sensoriale e magica

Milano (askanews) - Un "viaggio nella mente" e nella mixology, un'esperienza sensoriale e un po' magica, al Circolo Filologico Milanese è andata in scena Chambers of The Curious di Hendrick's Gin.Un'esperienza pensata per solleticare il potere della mente, mentre si viene sottoposti a trattamenti stimolanti, coinvolgenti e anche rilassanti come spiega Riccardo Croci di BeSpoke."L'evento ruota attorno all'Apothecary Bar, il vero cuore di questa manifestazione, è un luogo dove la musica si incontra al bere di qualità a dei grandi cocktail, preparati tutti con base Hendrick's Gin per creare un'atmosfera magica. Oltre all'Apothecary Bar bar abbiamo diversi trattamenti che sono l'elemento caratterizzante di questo progetto e ruotano intorno a delle performance attoriali e teatrali".Il pubblico si è mosso all'interno delle "Chambers", assistito dai collaboratori del professore, per esplorare il funzionamento della propria mente, stimolando i cinque sensi.