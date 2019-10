A Milano una mostra interattiva celebra il genio di Nikola Tesla

Milano, 10 ott. (askanews) - Un viaggio attraverso la mente di un genio e le sue eccezionali invenzioni. A Milano, allo Spazio Ventura XV, è stata inaugurata la mostra "Nikola Tesla Exhibition", un percorso interattivo che permette di scoprire le opere e la vita dell'uomo che ha contribuito a cambiare la storia della scienza e della tecnologia, molto più di quanto gli sia mai stato riconosciuto.Un genio dimenticato, inventore della corrente elettrica alternata e signore dell'elettromagnetismo, le cui idee rivivono in un parco scientifico in cui si possono guardare documenti, appunti, reperti, conoscere la storia della sua vita, ammirare le riproduzioni delle sue macchine e interagire con postazioni scientifiche che esemplificano le sue invenzioni e i suoi studi.Un viaggio nella scienza e nella genialità, organizzato da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado che sarà disponibile fino alla primavera del 2020.