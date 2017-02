A Roma il museo su Leonardo: 50 macchine e 23 dipinti del Genio

Roma, (askanews) - Apre a Roma il museo permanente dedicato a Leonardo a due passi dal Vaticano: una collezione di 50 macchine inedite e le riproduzioni certificate dei 23 dipinti più celebri del genio, da La Gioconda a L'Ultima Cena. Un museo unico al mondo con capolavori riconosciuti realizzati a grandezza naturale e lavorati con materiali e procedure tipiche delle botteghe rinascimentali; un itinerario multimediale di oltre 500 metri quadrati diviso in 5 aree tematiche. Viaggio affascinante tra pittura, meccanica, proiezioni, ologrammi e audio didattica.Leonardo La Rosa, Presidente Società Arte e Cultura, promotore del Museo: "E' un grande orgoglio aprire questa mostra unica al mondo, per i dipinti di Leonardo che, per la prima volta, si possono ammirare tutti riuniti in un solo luogo. Sono emozionatissimo".Tutte le opere del museo sono state realizzate dalla Bottega Artigiana Tifernate, fornitore ufficiale anche del Louvre, del British Museum e del Metropolitan Museum of Art di New York, ricreate con la rivoluzionaria tecnica della pictografia e dipinte a mano, a tutti gli effetti capolavori riconosciuti conformi agli standard del Ministero dei Beni Culturali.Sandro Barbagallo, storico dell'arte e responsabile delle Collezioni Storiche dei Musei Vaticani: "Tutto ciò che riguarda la pittura di Leonardo è sparpagliata in vari musei. Averle qui tutte insieme realizzate, come dei falsi. Hanno solo delle dimensioni leggermente inferiori".