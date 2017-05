A Roma visite guidate a teatro, e lo spettatore incontra Cesare

Roma, (askanews) - Tornano a Roma, dal 2 giugno 2017, le "Visite Guidate Teatralizzate", per portare in scena la storia. Dopo il successo della scorsa stagione, i Viaggi di Adriano propone quest'anno 51 appuntamenti, per entrare in contatto con la storia e i suoi protagonisti. Non esistono più barriere tra palcoscenico e poltrona. Il teatro esce dal teatro.Lo spettatore può infatti addentrarsi nei luoghi in cui visse Caravaggio, passeggiare con il Marchese del Grillo, scoprire i segreti dei Borgia ed incontrare Cesare, Nerone, Augusto e Traiano, direttamente ai Fori Imperiali. Nel corso di ogni visita, la guida descrive i luoghi e gli attori in costume, con testi originali, interpretando i protagonisti della visita stessa, permettendo al pubblico di vivere a 360 gradi le meraviglie della città. Programmazione completa sul sito web iviaggidiadriano.it