Varese, 21 set. (askanews) - A Varese torna Nature Urbane - Festival del Paesaggio giunto alla terza edizione che andrà avanti fino al 29 settembre tra eventi, incontri, talk, concerti e spettacoli per tutta la città alla scoperta di luoghi nascosti.Un programma che si estende tra ville private aperte al pubblico solo in occasione del festival con visite guidate, parchi e i meravigliosi giardini estensi.Ospiti della prima giornata i Kataklò che si sono esibiti in uno show unico realizzato appositamente per Nature Urbane.Per questa edizione il comune di Varese ha affidato la direzione artistica a Silvia Priori e la direzione organizzativa a Tarpini production.Tanti gli ospiti che si alterneranno nei prossimi giorni da Anna Bonaiuto a Moni Ovadia, i Sonics, Federica Fracassi e tantissimi altri.