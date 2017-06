A Venezia "VivaVivaldi", mostra sensoriale sul "prete rosso"

Roma, (askanews) - Coinvolgente, magico, affascinante, suggestivo: sono solo alcuni degli stralci dei commenti che i visitatori della mostra "VivaVivaldi The Four Seasons Mistery" a Venezia, aperta dal 13 maggio, stanno scrivendo sul "guestbook".Un'esperienza da "sogno" quella di VivaVivaldi The Four Seasons Mistery per rendere omaggio al "prete rosso" a settant'anni dalla riscoperta degli studi vivaldiani. Non una semplice mostra, ma uno spettacolo artistico che si snoda in un vero e proprio percorso sensoriale e che, con la regia del poeta Davide Rondoni, desidera tributare un omaggio al genio e alla personalità di Antonio Vivaldi.