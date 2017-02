Al Louvre di Parigi un'eccezionale mostra su Rembrandt

Roma, (askanews) - L'imprenditore, filantropo e multimiliardario americano Thomas Kaplan ha presentato per la prima volta al Louvre di Parigi parte della sua preziosa collezione di dipinti di Rembrandt.La mostra si focalizza sui dipinti del 17esimo secolo, con decine di opere realizzate da artisti della regione di Leiden, nei Paesi Bassi. Ci sono anche 10 tele di Rembrandt attribuite solo di recente all'artista fiammingo.Kaplan ha messo insieme l'eccezionale Leiden Collection dal '93 insieme alla moglie, che comprende oltre 250 quadri e incisioni realizzate da Rembrandt e dei suoi allievi. E' la più grande collezione privata sull'artista."Per 14 anni abbiamo concentrato i nostri sforzi nel raccogliere i dipinti di Rembrandt. Crediamo che Rembrandt, come ha affermato giustamente lo scrittore e politico André Malraux, sia stato il primo pittore capace di arrivare a toccare il cuore, noi crediamo che sia stata una figura rivoluzionaria come Shakespeare, Bach e Beethoven, anche Rembrandt è Rembrandt". "Quasi tutti i dipinti li abbiamo acquistati da privati, ne abbiamo acquistati quasi 250 dipinti, il nostro intento è rendere pubblico ciò che era visibile solo a pochi".Dopo la mostra al Louvre, i quadri saranno esposti al museo nazionale di Pechino, poi a Shanghai e ad Abu Dhabi. "Questo per noi è l'importante - dice ancora Kaplan - è la nostra missione - credo che non ci sia un modo migliore per rendere omaggio a Rembrandt".