Al via il nuovo anno accademico di Alma nel ricordo di Marchesi

Parma, (askanews) - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Alma, festeggia i 15 anni di attività e inaugura il nuovo Anno Accademico, a Parma, nel segno del ricordo del maestro Gualtiero Marchesi - Rettore di Alma dalla nascita fino alla sua scomparsa - e con un ospite d'eccezione: lo chef Michel Troisgros, erede della maison francese insignita da cinquant'anni, ininterrottamente, con tre stelle Michelin.Presenti alla cerimonia oltre 400 tra aspiranti cuochi, pasticceri, bakery chef, sommelier, maitre e Food & Beverage manager.Il Presidente di Alma Enzo Malanca ha ricordato il maestro: "E' stato un doveroso e sentito omaggio al maestro che purtroppo abbiamo perso ma che ha lasciato in noi un grandissimo segno, ed è il segno della sua filosofia di cucina, del grande uomo che è stato e del grande cuoco che è stato".Alma è considerata una scuola d'eccellenza per la preparazione degli chef italiani del futuro. Oltre mille gli studenti che vengono formati ogni anno, provenienti da tutto il mondo, 120 i docenti che insegnano nella scuola e oltre 400 le sedi di stage in Italia e nel mondo.Lo chef Michel Troisgros: "Alma ha un'importanza capitale, magistrale, puntata molto sul futuro. Il futuro è quello dei cuochi ma anche della professione stessa. Quella che prima era una conoscenza tramandata dalle nonne e dalle mamme nella tradizione della cucina italiana, oggi non è più così. Oggi è una cultura trasmessa dai professori ed è molto importante che la scuola Alma investa sui questo aspetto, altrimenti si rischia di perderlo nel dimenticatoio".