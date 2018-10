Al via la nuova stagione del Teatro di Viterbo: "Una sfida folle"

Roma, (askanews) - Sedici titoli, un cartellone d'eccezione, un omaggio a Domenico Modugno, l'opening act degli Avion Travel. E una sfida ancora più importante: quella di fornire uno spazio polifunzionale, in una città non semplice, partendo dalla rinascita di un teatro. Al via la stagione del Teatro Caffeina a Viterbo, tra grandi classici e contemporaneo. Negli studi di askanews la direttrice artistica, Annalisa Canfora: "E' un polo culturale perché è un teatro ma anche una libreria e un bistrot, cioè uno spazio polifunzionale aperto 365 giorni all'anno dalle 8 del mattino fino alle 22 di sera. Questo è importante per capire il progetto più grande dentro il quale c'è la stagione".Il concerto degli Avion Travel, il 26 ottobre, dà il via a questo viaggio. Per poi aprire la stagione vera e propria: "Il 17 novembre iniziamo con uno spettacolo con la regia di Moni Ovadia su Domenico Modugno, interpretato da Mario Incudine. E poi la proposta è diversificata: sono 16 titoli. La mia idea era quella di costruire una stagione trasversale che potesse raccontare il teatro di oggi, non chiuso in un range teatrale, ma per fornire a Viterbo un'offerta quanto più diversificata possibile".Una sfida importante. "E' una sfida rischiosa ma anche folle. Bisogna sottolineare che Viterbo non aveva un teatro da 12 anni. Stiamo quindi ricostruendo un pubblico. È stata una sfida importante per la fondazione Caffeina perché il restauro è stato imponente, abbiamo smantellato il primo ordine di palchi trasformandolo in un bistrot che guarda il teatro con un effetto vetri oscuranti durante lo spettacolo. Un grande investimento anche economico della Fondazione. "Siamo in totale controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo in tutta Italia, dove i teatri e le librerie chiudono. Noi apriamo un teatro libreria".