Alicia Alonso, il mito della danza cubana, compie 96 anni

L'Avana (askanews) - Dalla tecnica classica al flamenco alla pantomina: il Ballet Nacional di Cuba è Alicia Alonso. Nata a L'Avana nel 1921, è una delle ballerine che hanno segnato la danza classica del Novecento e a 96 anni appena compiuti dirige ancora la compagnia da lei fondata nel 1948. Monumento vivente all'idea di diva del balletto, presiede ancora le lezioni dell'accademia e del corpo di ballo."Quando ballano devono ballare bene, perchè sono ballerine. Quando fanno le pirouettes devono farle bene" dice Alicia."Sta sempre attenta a tutto quello che succede, controlla durante le prove se i ballerini sono a tempo, se non guardano lo specchio e non usano correttamente la testa" racconta l'insegnante Aurora Bosh.Etoile e coreografa, ha proiettato la tecnica russa e italiana nell'energia cubana, creando una vera magia tanto che le sue versioni dei grandi balletti classici sono note a livello internazionale. E' andata in scena per moltissimi anni nonostante una malattia alla retina la abbia resa quasi cieca."Ancella" culturale di Fidel Castro, che ne ha fatto la bandiera dell'arte cubana, Alicia è tuttora dotata di un carisma straordinario e si può dire che sia un'icona di se stessa.