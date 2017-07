Alta Moda Parigi, tutte le novità per le spose

Parigi (askanews) - Romantiche, sexy, tradizionali o rock, ogni donna sogna l'abito perfetto per le nozze. Le sfilate di Alta Moda a Parigi hanno dimostrato grande creatività nell'offrire un capo unico per il giorno più importante. Tantissime le novità presentate sulle passerelle dell'Haute Couture perfette per nozze indimenticabili. Sicuramente il bianco non passa mai di moda ma viene rivisitato in mille modi. Brilla per originalità la proposta di Jean-Paul Gautier che fascia la sua sposa in una tutina dorata super skinny coperta da una maglia di tulle ricamato bianco.Tra volumi esagerati o da sogno, romantici veli, trasparenze, ricami preziosi e tessuti barocchi, case di moda del calibro di Elie Saab, Chanel, Schiapparelli, Fendi e Giambattista Valli hanno saputo stupire. Menzione speciale anche per l'abito corto di George Chakra, indossato con stivaloni sopra il ginocchio in tessuto ricamato. Insomma ce n'è per tutti i gusti, anche i più azzardati.