Amazon a Milano passa dal virtuale al reale con Loft for Xmas

Milano (askanews) - Un grande loft dove farsi venire idee regalo per Natale, a Milano e in altre capitali europee, Amazon passa dal virtuale al reale e apre il suo primo pop-up store come spiega Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon Italia e Spagna."È un negozio temporaneo aperto dal 16 al 26 novembre, che è il giorno di cyber monday dalle 10 alle 20 aperto a tutta la città. Chi passa potrà entrare in un loft, una casa arredata con oggetti che sono acquistabili su Amazon e potranno vederli e toccali con manoUna iniziativa nata per festeggiare la settimana del Black Friday e l'arrivo del Natale, ma in questo negozio fisicamente non si compra nulla."Inquadrando un codice che c'è vicino ad ogni prodotto si potranno avere ulteriori informazioni e se desiderano acquistare l'oggetto possono farlo direttamente sul sito con un clic sul loro telefonino".Numerose le esperienze uniche e le attività ricreative con artisti del calibro di Elisa, Pif e Benji e Fede che animeranno l'Amazon Loft for Xmas durante gli 11 giorni di apertura. Ma c'è anche spazio per la beneficenza."Infine ci saranno dei momenti organizzati in collaborazione con la Lega del filo d'oro e Save the Children, alle quali doneremo dei sorrisi, ogni persona che entra sorridendo ad uno schermo ci aiuterà ad accumulare dei sorrisi che noi trasformeremo in tempo che regaleremo a queste due associazioni".Durante la serata Save The Children ha ricevuto anche un assegno offerto da Procter & Gamble per combattere la povertà educativa nelle periferie italiane.