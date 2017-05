Arriva in Italia wagamama, alla scoperta della cucina panasiatica

Londra (askanews) - Dall'ordinazione al piatto servito in tavola passano al massimo 10 minuti, la qualità, la freschezza e anche la presentazione impeccabile delle pietanze sono garantiti per regalare un'esperienza unica per gli occhi e il palato. Il 25 maggio arriva anche in Italia wagamama la catena che propone una cucina panasiatica.Wagamama da Londra ha conquistato i palati di mezzo mondo, è presente in 21 paesi con 170 ristoranti ed è prevista una nuova fase di espansione che comprende anche l'Italia. Il primo ristorante è allo shopping center ad Orio al Serio in provincia di Bergamo. Si potrà gustare un menù ispirato alla filosofia del "positive living", che si accompagna al "positive eating" e che contraddistingue da 25 anni il brand internazionale come racconta l'executive chef Steve Mangkeshot."La forza di wagamama è che per i piatti usa ingredienti freschi, si ispira ai sapori di tutta l'Asia, partendo dal Giappone, e propone ai suoi clienti sapori nuovi e originali che fanno della cucina di wagamama un'esperienza unica".Nulla da nascondere, anzi il punto di forza è proprio la cucina completamente a vista, si parte dalla materia prima: i piatti vengono preparati al momento sotto gli occhi incuriositi del cliente."La filosofia di wagamama si basa sul cibo per il corpo e l'anima, nutrire in modo sano per far star bene. Vogliamo offrire un luogo dove tutti i clienti, dalle famiglie ai gruppi ma anche coppie e single possano passare un momento piacevole" racconta Brian Johnston, Managing Director di wagamama international.Dopo Orio Centre wagamama aprirà altri ristoranti in Italia a cominciare da Milano come spiega Maurizio Raviolo, Managing Director di wagamama Italia."Pensiamo che gli italiani siamo pronti a provare qualcosa di diverso soprattutto nell'area di Milano e dintorni siamo sicuri ci sarà interesse per questo tipo di ristorazione che è veloce, salutare, fresca, preparata al momento ed è amichevole nel senso che ognuno da wagamama è se stesso dal cameriere al cliente".Dal ramen ai noodle, passando per gli omakase e tanto altro, per bere accanto alle bibite, alla birra e ai vini si possono scegliere centrifughe di frutta preparate anche queste al momento.