Arte Fiera, la Galleria Rossmut partecipa con Carlos Martiel

Roma, (askanews) - In occasione della 41esima edizione di Arte Fiera, che si terrà a Bologna dal 27 al 30 gennaio, la Galleria Rossmut di Roma presenterà un solo show di Carlos Martiel, artista cubano di denuncia di ogni forma di discriminazione e per la tutela dei diritti umani.Tra le opere saranno esposte le foto e i video della performance "Mar sin orillas", realizzata dall'artista cubano in occasione della mostra "Vivere nel tuo corpo", curata da Diego Sileo e inaugurata con successo il 6 dicembre scorso a Roma.Diego Sileo: "E' una importante occasione per vedere da vicino alcuni dei lavori più significativi e rappresentativi di Carlos Martiel. Ho deciso di selezionare una quindicina di suoi lavori che potessero raccontare bene il percorso di questo straordinario artista, giovane, ma già con oltre 40 performance al suo attivo. Quindi mi premeva riuscire a ben rappresentare questo suo percorso, cambiato moltissimo dall'inizio a oggi, visto che si è reso sempre più complesso e sofisticato".La mostra "Vivere il tuo corpo" resterà aperta alla Galleria Rossmut fino al 17 aprile. Sull'artista, Diego Sileo dice: "Si può configurare come un artista di denuncia. I suoi messaggi hanno un forte carattere politico, ma abbracciano anche tanti altri temi. Si parte da una questione politica che riguarda la sua situazione cubana, ma non solo. Parte da una sua situazione per poi allargarsi verso altre situazioni, di guerra, di desolazione, immigrazione, emarginazione e intolleranza".