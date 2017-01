Aumentate dell'11% le cattedre di tedesco nelle scuole italiane

Roma, (askanews) - Tra il 2015 e il 2016 sono aumentate dell'11,59% le cattedre di tedesco nelle scuole italiane, con una forte richiesta proveniente soprattutto dai licei scientifici. Gli insegnanti di tedesco sono passati dai 2.898, dell'anno accademico 2014-2015, a 3.278. Ulrike Tiezte, responsabile per la Cooperazione Linguistica e Didattica del Goethe Institut in Italia, spiega:"Ce lo ha comunicato il Miur nel 2016 che hanno creato queste nuove cattedre e noi siamo stati molto felici perché c'è una forte richiesta da parte delle scuole per insegnare il tedesco ai ragazzi e così il Miur ha risposto in modo molto positivo"."E' dovuto certamente anche un po' al mondo del lavoro. La Germania è famosa per la serietà del lavoro, poi abbiamo anche saputo che con la conoscenza del tedesco anche in Italia uno può aumentare il suo stipendio", ha sottolineato.