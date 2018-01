Perth (askanews) - Primo controllo sanitario per un adorabile cucciolo di panda rosso nepalese di appena 2 mesi, allo zoo di Perth in Australia.Al cucciolo, hanno spiegato i veterinari dello zoo, sono state fatte le stesse vaccinazioni che vengono fatte solitamente ai gattini domestici della stessa età, perché può essere colpito dalle stesse malattie. Questo genere di controllo sanitario, pertanto, è indispensabile per mantenerlo in buona salute.