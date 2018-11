Bonisoli dalla Russia: cultura modo di comunicare per la politica

Roma, (askanews) - "Ci sono situazioni nelle relazioni internazionali dove a volte si giunge a una contrapposizione. Dobbiamo ricordarci che la cultura rappresenta di per sé un canale di comunicazione impermeabile a questi aspetti. Anche nel momento di maggiore distanza, per quelle che sono le posizioni di due o più paesi, la cultura può comunque rappresentare un modo per le società, per le comunità e anche per le politiche di comunicare, di passare dei messaggi e a volte di rinforzare quelli che sono valori primari".Così il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli intervenendo a San Pietroburgo al VII Forum Internazionale della Cultura dove il nostro Paese è Ospite d'Onore.