Books&pets, libri e social network contro abbandono di animali

Milano (askanews) - Al via la quarta edizione della campagna social condivisa ideata da Libreriamo con gli utenti di Facebook, Twitter e Instagram chiamati a fotografare il proprio animale domestico insieme ai libri. Lo scopo della campagna è quello di sensibilizzare alla lettura in estate, ma soprattutto a non abbandonare gli animali da compagnia in questo delicato periodo dell'anno."Books & Pets" è l'iniziativa rivolta agli utenti dei celebri social network, chiamati a vestire i panni di "Photo hunter", ovvero cacciatori di foto, che ritraggono animali da compagnia insieme ai propri libri. Per partecipare alla campagna, le persone dovranno realizzare foto con protagonisti libri e animali domestici e pubblicarle sulle pagine Facebook, Twitter ed Instagram di Libreriamo (www.libreriamo.it), seguite dall'hashtag #BooksandPets. Lo scopo della campagna è quello di combattere l abbandono estivo degli animali e promuovere allo stesso tempo la lettura.