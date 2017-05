"Brasil Junino", festa a Roma tra cultura e musica brasiliana

Roma, (askanews) - Artigianato colorato, folklore, costumi, concerti e danze. Dopo aver incantato oltre 20mila persone a Lisbona e Madrid, arriva a Roma, all'Ambasciata del Brasile, situata all'interno di Palazzo Pamphilj, davanti a piazza di Spagna, fino al 14 maggio, "Brasil Junino" lo spettacolo dedicato ai festeggiamenti del Giugno Brasiliano del Nord-Est del Paese.Un evento gratuito aperto a tutti per scoprire usi, costumi, colori, sapori, ritmi e la gioia di vivere di una delle più grandi celebrazioni del Paese, attraverso una mostra con video, fotografie e ambientazioni, spettacoli tradizionali di musica e danza di gruppi folcloristici che si tengono in Brasile nel mese di giugno e tante bancarelle che servono piatti tipici delle fiere degli stati del Nord-Est.La mostra "Brasil Junino", curata dall'Istituto Brasiliano di integrazione - Cultura, Turismo e cittadinanza (IBI) e promossa dall'Istituto Brasiliano del Turismo (Embratur) ha avuto grande successo anche in Brasile durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio, visitata da oltre 500mila persone. E dopo Roma sbarcherà a Londra.