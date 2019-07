Camilleri, il ricordo di Laura Boldrini: un uomo generoso

Roma, 18 lug. (askanews) - "Il mio ricordo di Andrea Camilleri non è solo di un uomo di cultura, uno scrittore, un uomo di teatro ma anche di un uomo molto generoso che si è sempre speso per le buone cause. Quando lo conobbi gli chiesi di diventare presidente del premio 'Per mare', destinato a chi salvava vite umane nel Mediterraneo. Era un premio dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati con la Guardia costiera, allora nessun altro meglio di lui poteva essere il presidente di questo premio. Lui accettò con convinzione e i pescatori, gli uomini di mare che all'epoca erano orgogliosi di salvare vite umane erano contenti di fare questo perché poi avrebbero ricevuto il premio per mano del maestro Camilleri".Così l'onorevole Laura Boldrini, intervenuta al cimitero Acattolico di Roma, dov'è stato sepolto lo scrittore siciliano, Andrea Camilleri.