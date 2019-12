Campionato del mondo di Tiramisù Junior, sfida dei giovanissimi

Roma, 12 dic. (askanews) - Torna la "sfida più golosa dell'anno" riservata ai giovanissimi "chef" fra gli 8 e i 13 anni di età. Accompagnati da un adulto (anche in questo caso, rigorosamente non-professionista del settore) i piccoli concorrenti si cimenteranno nella preparazione del Tiramisù: come per gli adulti, potranno scegliere se competere nella ricetta originale del dessert oppure in quella creativa.Chi riceverà il testimone di Campione del Mondo Junior da Riccardo Landonio di Cerro Maggiore (Milano), che aveva trionfato lo scorso anno per la ricetta creativa? E chi avrà invece il titolo di Marco Bertolo di Cappella Maggiore (Treviso), Campione 2018 per la ricetta originale?L'appuntamento è per il fine settimana di metà dicembre, con le selezioni di sabato 14 dicembre presso l'Istituto professionale "Lepido Rocco" di Lancenigo (Villorba). Nelle due manche di gara, alle 14.00 per la ricetta originale e alle 16.00 per la ricetta creativa, i giovani concorrenti avranno a disposizione due ore di tempo per realizzare il loro "Tiramisù più buono del mondo".Dopo le selezioni, i migliori approderanno alle semifinali che si terranno la mattina di domenica 15 dicembre all'interno di Villa De Reali di Canossa a Dosson di Casier. Nelle stesse stanze si terranno poi le finali che decreteranno i Campioni della Tiramisù World Cup Junior."La villa è un luogo che affascina con i suoi saloni di metà 800 e il suggestivo ampio giardino all'inglese. L'occasione è quella di divertirsi con la gara e visitare questa affascinante location - dice l'assessore alla Cultura e alle Attività Produttive, Roberta Panzarin - . Il Comune di Casier è lieto di dare il patrocinio all evento e si rende partner organizzativo attraverso la fornitura di attrezzature. Siamo molto orgogliosi di ospitare questa bellissima gara che coinvolge le famiglie attorno al dolce più tipico del nostro territorio. Da oggi Casier si fa vetrina nel mondo, non più solo del rinomato Radicchio Rosso di Treviso, ma anche del golosissimo Tiramisù. L'abbinamento è perfetto!".