Cani vestiti da piccole star alla "Pet fashion show" di New York

Roma, (askanews) - Con la Fashion week che entra nel suo pieno, a New York si è svolta la sfilata dei cani, la Pet Fashion Show, che quest'anno ha avuto come tema i paesi del mondo.E così in braccio alle loro padroncine hanno sfilato "Caterina la Grande" di Russia, la Scozia, il punk londinese, le Filippine, la Cina e "Wonder Woman", solo per citarne alcuni.E c'è pure la Ville Lumiere, come spiega Sergio Gladamez, uno dei partecipanti:"Questo è Renzo e lui è Jayush e i loro abiti sono ispirati a Parigi"."La gente adora i suoi animali - aggiunge un'altra partecipante, Gail Ricany - sono i loro bambini. Io ho quattro piccoli a casa, li amo come se li avessi partoriti io".