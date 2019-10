"Caos dentro", a Roma una mostra multisensiorale su Frida Kahlo

Roma, 25 ott. (askanews) - Una mostra multisensionale, dedicata alla vita e alle opere dell'artista messicana Frida Kahlo, e del marito Diego Rivera. Si intitola "Caos dentro", l'esposizione dedicata a Frida allo Spazio Eventi Tirso di Roma, fino al 29 marzo 2020.Il percorso inizia con il racconto della vita difficile e dura dell'artista messicana, per poi immergersi nel mondo di Frida, fino alle singole opere. Non solo le opere autentiche, ma la rappresentazione in digitale che permettono al visitatore di avvicinarsi alla vita dell'artista grazie a contenuti originali che spaziano dal rapporto di Frida con il corpo, alle sue relazioni con la politica, e alla sua relazione con il fotografo e pittore messicano Diego Rivera, che diventerà suo marito.La collezione presenta anche fotografie personali, ritratti d'autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati a Frida, per un viaggio a 360 gradi nell'universo dell'artista messicana.Si percorrono anche i luoghi della sua vita: la sua casa a Città del Messico, la sua camera da letto, il suo studio, il giardino di Casa Azul, oggi sede del museo a lei dedicato.