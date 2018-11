Casa Bianca, quest'anno abeti natalizi "rosso sangue" per Melania

Roma, (askanews) - In vista del Natale, anche quest'anno la first lady Melania Trump si è incaricata delle decorazioni della Casa Bianca, progettandole personalmente. Il tema è "America's Treasures" e secondo il sito ufficiale whitehouse.gov, "rende omaggio al patrimonio unico dell'America", e "rifulge di spirito patriottico".Forse anche per questo è stato scelto il rosso - colore natalizio ma anche del Partito Repubblicano - per decorare la East Colonnade con ben 40 alberi modellati e particolarmente appuntiti. L'effetto però non ha convinto molti, e sui social media si sono scatenati i commenti sarcastici: molti hanno notato la somiglianza di tonalità con il rosso delle ancelle della serie "Handmaid's Tale", che immagina un futuro distopico in cui le poche donne fertili diventano schiave procreatrici.Malgrado lo sfarzo, l'effetto della passeggiata di Melania, vestita con alti stivali di pelle e cappotto neri, che le danno un'aria vagamente marziale, è decisamente freddo, e la ghirlanda composta di affilate matite dell'iniziativa di Melania per i bambini "Be Best", non basta a riscaldarlo.