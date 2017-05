Cena in rosso per 100 persone alla Milano Food Week

Milano (askanews) - Una strada chiusa appositamente al traffico, una tavola con 100 coperti riccamente addobbata col sapore di una sagra di paese nel cuore del distretto del design e della moda a Milano. La Cena in Rosso di Ramazzotti è uno degli eventi clou della Milano Food Week che quest'anno ha celebrato l'ottava edizione contemporaneamente a Milano Food City. I proventi della serata di beneficenza i via Bergognone vanno all'organizzazione umanitaria "Azione contro la fame".Un'occasione di fare festa e vivere un momento di puro gusto, un viaggio nelle piazze italiane a fianco delle sagre, per scoprire la ricchezza del suolo del nostro paese, capace di regalare prodotti che ci invidiano in tutto il mondo.La Milano Food Week ha visto migliaia di persone assistere per otto giorni ad avventure enogastronomiche per soddisfare curiosità, gola, voglia di festa e di novità.