Chanel Cruise 2018: le dee greche sfilano a Parigi

Parigi (askanews) - La collezione Cruise 2018 di Chanel conquista e stupisce dopo il grandissimo successo di quella portata lo scorso anno a Cuba. Karl Lagerfeld ha voluto trasformare il Grand Palais di Parigi in un tempio greco, proponendo un viaggio ideale nell'epoca di Socrate e Fidia. In passerella, sullo sfondo di colonne antiche, sfilano modelle con nastri in testa come corone. E poi abiti candidi scivolano fluidi sul corpo illuminati da dettagli gold piccoli e raffinati, indossati con sandali intrecciati che salgono fino al ginocchio come i calzari delle ancelle del tempio. "La Grecia è il luogo d'origine della bellezza, della cultura, dove si è diffusa una libertà del corpo oggi scomparsa", ha tenuto a spiegare lo stilista della maison cha battezzato la linea "La modernité de l antiquité" ossia la modernità dell'antichità.