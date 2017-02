Chiara Valerio presenta Tempo di Libri: somiglia al lettore

Milano (askanews) - "E' una fiera che somiglia molto al lettore, perché non ci sono presentazioni di libri, ma ci sono discussioni di temi; che è anarchica come sono i lettori, che si fidano solo del passaparola di un altro lettore sostanzialmente. E' questo, soprattutto direi questo".Chiara Valerio, responsabile del programma generale di Tempo di Libri, la nuova fiera milanese dell'editoria che andrà in scena nel polo di Rho dal 19 al 23 aprile, presenta così l'evento. Un approccio che rispecchia la scelta di una fiera "aperta" alla città e, si spera, capace di coinvolgerla."La direzione editoriale - ha aggiunto la scrittrice - quest'anno è una spina alfabetica, e in questo alfabeto ci sono degli anniversari, c'è Totò, c'è Jane Austen, c'è la M per Milano, c'è la centesima tappaSoprattutto però, ci sono i libri e il loro potere talvolta quasi magico. "E' una fiera di libri, fatta sui libri - ha proseguito Valerio, chiamata dall'Aie per dare un volto alla nuova fiera - dove i mattoni per colmare la distanza tra una persona e un'altra sono fatti di pagine. Questo mi piace, che ci sono i libri al centro".Accanto alla letteratura, come la stessa figura intellettuale di Chiara Valerio sta a testimoniare, tante altre suggestioni, nate dall'entusiasmo della scrittrice e dalla sua visione onnivora. "Ci saranno tanti scienziati - ha spiegato - perché la scienza è un racconto per me, forse anche per via della mia formazione, più esatto e più accurato sulla realtà, più abituato alla complessità... E poi gli scienziati sono divertenti".Ritmo, dinamismo, voglia di comprendere: questi sembrano essere i parametri di base intorno ai quali costruire la fiera, solleticando anche la vocazione dei milanesi per la cultura. "Milano è una città che avendo avuto una borghesia più forte rispetto ad altre città italiane, hai i consumi tipici della borghesia italiana, tipo la carne rossa e la carta. E questo mi ha dato molta allegria".Inevitabile, dopo le polemiche e le discussioni dei mesi scorsi, affrontare il tema del Salone dl libro di Torino, affidato a Nicola Lagioia e previsto dal 18 maggio. "Io faccio la scrittrice - ha concluso Chiara Valerio - Nicola Lagioia fa lo scrittore: scrivere forse significa a questo punto della storia anche cercare un racconto per cui queste cose possano andare insieme".In attesa di una nuova narrazione comune, Tempo di Libri si prepara al debutto con diverse anteprime. L'appuntamento ufficiale però è a Fiera Milano a Rho per il 19 aprile.