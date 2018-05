Costituzione, Clementi: tutti ne parlano ma pochi la conoscono

Roma, (askanews) - La Costituzione repubblicana ha compiuto 70 anni e per l'occasione la casa editrice il Mulino, di Bologna, ha mandato in libreria un nuovo Commentario (La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, 2 voll.) di facile accesso che "si rivolge a tutti i cittadini", come spiega ad askanews Francesco Clementi, costituzionalista dell'Università di Perugia, tra i curatori dell'opera (gli altri sono Lorenzo Cuocolo, Francesca Rosa e Giulio Enea Vigevani)."E' stato un lavoro lungo - prosegue Clementi -, almeno tre anni e mezzo di gestazione, voluto fortemente dall editore il Mulino per cercare in qualche modo di affrontare quello che ci è apparso a tutti noi studiosi - siamo oltre cento colleghi che hanno deciso di collaborare a questo grande progetto - la cosa più grave nel dibattito di questi molti anni: di Costituzione parlano tutti, però il testo costituzionale è ancora poco conosciuto. Allora ci è parso utile fare un lavoro molto più semplice rispetto ai classici lavori che l Università produce, semplice ma scritto in maniera rigorosa, perché tutti possano - in quattro, cinque, sette pagine - leggere che cosa contiene il determinato articolo o l altro, per farsi un idea più concreta, e più diretta del testo costituzionale".Gli autori dell'opera sono tutti quarantenni e cinquantenni, dice ancora Clementi, perché c è "un desiderio comune di offrire una lettura comune del testo costituzionale, molto più centrata su quelli che sono oggi i sentimenti e le conoscenze degli studiosi, la prima della quale è per noi un sentimento legato all Unione Europea, che nei vecchi commentari era la frontiera da raggiungere e invece per noi è il quotidiano, e quindi noi ne diamo conto come appunto è giusto che sia".