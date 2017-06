Da Berlino Est a tutto il mondo, è la mostra fotografica Ostkreuz

Roma, (askanews) - Fa tappa a Roma, al Museo di Roma in Trastevere "Ostkreuz", la mostra del collettivo di fotografi più rinomato di tutta la Germania, visitabile fino al 17 settembre.E' la primavera del 1990, quando sette fotografi di Berlino Est, (tra cui i soci fondatori - Sibylle Bergemann, Harald Hauswald, Ute Mahler e Werner Mahler -) si trovano a Parigi e decidono di fondare una propria agenzia sul modello della celebre Magnum Photos.La chiamano "Ostkreuz", dal nome di una stazione della ferrovia metropolitana che collega la parte Est di Berlino con l'intera città, un modo per dire che la loro attività parte da Est per andare in tutte le direzioni.La fotografa del collettivo Annette Hausschild, autrice di alcuni bellissimi scatti nei campi rom d'Europa, spiega:"Ostkreuz è un prodotto del cambiamento. Il gruppo è cresciuto, apparteniamo a diverse generazioni, ma quello che ci unisce è che raccontiamo delle storie del nostro tempo".La mostra, inaugurata nel 2015 a Parigi, presenta oltre 250 fotografie di 22 fotografi, dai lavori immediatamente successivi il crollo del Muro fino ai giorni nostri e celebra i 25 anni di Ostkreuz. Da Berlino, con i suoi cambiamenti e le sue contraddizioni, a immagini su cui aleggia ancora lo spettro della Stasi, ma anche lo sguardo dei fotografi sul mondo: da un reportage sulla cultura heavy metal ad eventi storici come la Primavera di Praga o la rivoluzione in Egitto.Progetti pensati e costruiti insieme, spiega il fotografo Tobias Kruse:"Non siamo solo una società, siamo una famiglia, facciamo molte cose insieme, alle volte andiamo anche in vacanza insieme. Ci incontriamo una volta al mese, discutiamo molto insieme sulle foto e questo è molto particolare, non avviene nelle altre agenzie", aggiunge.La mostra è promossa da Roma Capitale e dal Goethe-Institut. La direttrice del Goethe-Institut in Italia, Gabriele Kreuter-Lenz:"Ostkreuz è stata fondata dopo la caduta del muro, che è un'apertura, non solo per la Germania, per Berlino, ma per tutto il mondo".***************************************************************************(Ostkreuz è diventata un importante forum della fotografia che sviluppa mostre tematiche sui temi socialmente più sentiti e ospita vivaci dibattiti sul futuro di questo linguaggio giornalistico e artistico. I fotografi: Marc Beckmann, Sibylle Bergemann (1941-2010), J rg Brueggemann, Espen Eichh fer, Sibylle Fendt, Annette Hauschild, Harald Hauswald, Heinrich Holtgreve, Tobias Kruse, Ute Mahler, Werner Mahler, Dawin Meckel, Thomas Meyer, Frank Schinski, Jordis Antonia Schl sser, Ina Schoenenburg, Anne Sch nharting, Linn Schr der, Stephanie Steinkopf, Mila Teshaieva, Heinrich V lkel e Maurice Weiss)