Daniel Oren è direttore musicale dell'Arena Opera Festival 2019

Roma, 31 gen. (askanews) - L'israeliano Daniel Oren è stato nominato direttore musicale dell'Arena Opera Festival 2019. Oren festeggia quest'anno 35 anni di collaborazione con l'Arena di Verona confermando di essere il direttore d'orchestra che ha diretto il maggior numero di rappresentazioni liriche nella storia areniana, ben 474."La sua conoscenza capillare e solida della complessa e colossale macchina areniana garantisce serenità ai lavoratori e certezza di qualità al pubblico, di cui è vero beniamino", ha sottolineato la sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, la soprano Cecilia Gasdia, legata a Oren da una lunga carriera artistica che li ha visti spesso sul palco insieme."Daniel Oren è un vero talento naturale, innato, lo si può quasi definire un enfant prodige e la sua musicalità spontanea è uno dei ricordi più belli della mia carriera di cantante", ha aggiunto Gasdia, prima donna alla guida della Fondazione dal gennaio 2018.In un messaggio Oren ha ringraziato:"Cari Amici della Fondazione Arena, mi sembra ieri che salivo per la prima volta sul podio dell'Arena di Verona... era l'estate del 1984 e Tosca andava in scena. Da quel momento il meraviglioso anfiteatro e le sue masse artistiche hanno avuto un posto speciale nel mio cuore. Oggi si avvera un sogno per me, avere la possibilità di essere legato a voi da questo titolo che mi riempie di felicità e mi permetterà ancora di più di dedicarmi al lavoro con voi. Arrivederci a presto per la stagione 2019".