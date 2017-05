Dialogo interculturale, danza, arte: è Focus Arab Coreographers

Roma, (askanews) - Un progetto nato con l'obiettivo di facilitare la mobilità, il dialogo interculturale e lo scambio di pratiche performative tra gli artisti arabi e le realtà del territorio italiano, realizzando momenti di incontro, sessioni di lavoro e serate di spettacolo: è Focus Young Arab Choreographers che attraverserà l'Italia tra maggio e ottobre, coinvolgendo ben 11 strutture da anni impegnate nel dare pensiero e visibilità alle molteplici pratiche e poetiche della danza contemporanea.Sei giovani coreografi, tutti provenienti da paesi del bacino del Mediterraneo, si esibiranno in performance, masterclass e incontri in un tour che spazierà da Torino a Matera, all'interno di spazi e contesti molto diversi tra di loro.Al via il 25 maggio dalla rassegna Interplay di Torino per finire il 23 settembre a Roma.