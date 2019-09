"Dimenticanze", su Rai2 una serata-evento dedicata all'Alzheimer

Roma, 18 set. (askanews) - "Ciò che le persone malate di Alzheimer talvolta ci ricordano è che abbiamo tutti il diritto di essere meno. Meno efficaci, meno performanti, meno capaci. Meno. Ricentrandosi sull'essenziale, ossia su ciò che resta dopo che si è buttato via tutto il superfluo". Sono le toccanti parole di Michela Marzano, filosofa italiana, saggista, professoressa ordinaria di filosofia morale all Université Paris Descartes, che il 19 settembre condurrà su Rai2 alle 23.20 "Dimenticanze" per una serata evento dedicata al tema dell Alzheimer (il 21 settembre ricorrerà la Giornata Mondiale).La serata inizierà alle 21.20 con la prima visione di "Ella & Jhon", il pluripremiato film di Paolo Virzì interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland. E a seguire, "Dimenticanze", lo speciale che racconta la malattia attraverso l'alchimia unica che si crea tra il malato, il caregiver e la musica. A tenere le fila dei racconti di Paolo, Maria, Emilia e Fulvio e dei loro familiari, Marzano, alla sua prima esperienza di conduzione, che ha affrontato i temi della malattia, della memoria e dell'identità nel suo ultimo libro "Idda", edito da Einaudi. "Dimenticanze" è una produzione KIMERA, di Chiara Salvo e Sabrina Bacalini.