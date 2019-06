Direttore Hermitage: "Un buon museo crea il dialogo tra culture"

Mosca, 25 giu. (askanews) - Quale è il compito principale di un museo al giorno d'oggi? Ce lo insegna il direttore del museo Hermitage di San Pietroburgo, Mikhail Piotrovskij:"Il museo è un importante conservatore della memoria. Senza la memoria gli esseri umani non esistono. Se ad esempio una persona perde la memoria, diventa un vegetale. I musei inoltre trasformano questa memoria in un dialogo delle culture. Perché con molta facilità la memoria umana può diventare la scusa per l'odio, la violenza, l'assassinio. Per decidere chi è buono, chi è cattivo, chi ha offeso chi, eccetera. Il museo invece, se è un buon museo crea il dialogo tra le culture. Ci insegna che siamo tutti diversi. E questo è indubbiamente un bene".