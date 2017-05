Direttori musei, Franceschini: che figura con il resto del mondo

Roma, (askanews) - Subito dopo avere appreso della sentenza del Tar del Lazio che ha annullato la nomina di 5 dei 20 direttori dei Supermusei, il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha convocato una conferenza stampa urgente e ha dichiarato quanto segue:"Io sono un avvocato ed un uomo politico con una certa esperienza quindi so bene che le sentenze vanno contrastate nelle sedi proprie giurisdizionali e vanno rispettate. Detto questo mi chiedo che figura fa il nostro Paese di fronte al resto de mondo. La riforma dei musei italiani, la selezione internazionale per i direttori pubblicata sull'Economist ha fatto discutere il mondo della cultura e ha avuto apprezzamenti in tutto il mondo ed è originata da una norma di legge del cosiddetto decreto art bonus che ha individuato questa procedura particolare per i direttori dei musei".