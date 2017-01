Domus Aurea, il Soprintendente Prosperetti fa il punto sui lavori

Roma, (askanews) - "Il triennio è garantito da un finanziamento che il ministro Franceschini ci ha concesso lo scorso anno di 13 milioni di euro, di cui abbiamo già appaltato i lavori e abbiamo in corso la realizzazione dei progetti esecutivi per le parti in cui lavori non sono ancora iniziati".Lo ha dichiarato il Soprintendente per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma Francesco Prosperetti, presentando il nuovo percorso di visita con realtà virtuale della Domus Aurea, commentado l'avanzamento dei lavori del progetto definitivo di risanamento della reggia di Nerone."E' un momento importante questo per la cura e la salvaguardia della Domus Aurea - ha spiegato ancora Prosperetti - perché ci siamo garantiti le risorse per intervenire dove è prioritario e necessario, cioè sull'impermeabilizzazione e il microclima degli ambienti, che grazie al progetto del giardino sostenibile saranno messi definitivamente in sicurezza. A questo seguirà, e ci vorranno tempi più lunghi, la pulitura finale della straordinaria superficie affrescata che è estesa come tre campi di calcio, quindi immaginate l'impegno economico e di forza lavoro che richiederà".