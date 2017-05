Franceschini: una Biennale d'arte motivo d'orgoglio per l'Italia

Venezia (askanews) - "E' veramente una bellissima Biennale, che avrà grandi numeri, ne sono assolutamente convinto, che utilizza spazi nuovi, con Paesi nuovi, veramente una cosa di cui l'Italia deve essere sempre più orgogliosa. Ma per essere orgogliosa deve essere anche consapevole: ci sono più di 5mila giornalisti accreditati, è davvero, se mai fosse possibile, un crescendo di qualità e di auorevolezza. Mi fa particolarmente piacere che in questa Biennale ci sia un Padiglione Italia così bello". Così il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, ha commentato la Biennale d'arte che si è aperta in questi giorni a Venezia, soffermandosi anche sul Padiglione Italia, che il ministro ha inaugurato."Stanno cominciando ad arrivare a frutto - ha aggiunto Franceschini - una serie di cose che abbiamo deciso di fare quando è iniziata questa esperienza alla guida del governo, peraltro è quasi un record che io sia alla terza Biennale e abbiamo già deciso, con molto anticipo, il curatore della prossima Biennale di Architettura".