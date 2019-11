Giornata per diritti infanzia, un libro sul "teatro infantile"

Roma, 11 nov. (askanews) - In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra il 20 novembre, esce un libro di Chiara Guidi e Lucia Amara, dal titolo "Teatro Infantile. L'arte scenica davanti agli occhi di un bambino" (a cura di Cristina Ventrucci), un testo che si rivolge prevalentemente a chi si occupa di educazione e pedagogia.Un particolare metodo di approccio all'età infantile su cui Chiara Guidi, della Societas, lavora da più di vent'anni, e che si incentra su una visione di infanzia che scaturisce da una precisa idea di arte e che fa del teatro il primo strumento.Chiara Guidi: "La definizione di teatro infantile nasce in relazione alla pubblicazione di questo libro. Unire due parole scelte e pensate: teatro infantile e non teatro per i bambini. Ma infantile che si ricollega alla parola infanzia, cioè colui che vive prima del linguaggio. La parola infantile indica una tipologia di pubblico e non tanto un'età, una generazione".