Gravissima la stilista Laura Biagiotti, "Queen of Cashmere"

Roma, (askanews) - Un malore improvviso ha colpito Laura Biagiotti, che ora versa in condizioni gravissime. La stilista è ricoverata all'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un arresto cardiaco che ha provocato un danno cerebrale. Avviato l'iter di accertamento della morte cerebrale. Nata a Roma 73 anni fa, Biagiotti è stata insieme a Krizia, una delle poche stiliste donne a guidare il made in Italy alla conquista dei mercati globali.Figlia d'arte segue il lavoro della madre titolare di un atelier di alta moda a Roma attorno agli anni '60, promuovendo attività di export in particolare con gli Stati Uniti e la Germania. Nel 1972 la prima collezione di pret-a-porter con la quale si impone subito sul mercato internazionale. Il New York Times la insignisce del titolo di "Queen of Cashmere".Le vetrine di Laura Biagiotti si affacciano nel cuore delle grandi metropoli di tutto il mondo: Roma, Milano, Venezia, Berlino, Parigi, Mosca, New York, Pechino, Bangkok, Seoul e Tokyo.