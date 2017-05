Gucci sfila a palazzo Pitti a Firenze, tra Rinascimento e rock

Roma, (askanews) - Gucci ha scelto Palazzo Pitti a Firenze per presentare la collezione Cruise 2018 uomo e donna in uno scenario fiabesco. Tra stucchi dorati, capolavori rinascimentali e Madonne, la passerella dei capi firmati da Alessandro Michele si è snodata attraverso sette sale della Galleria Palatina in cui risuonava una dolce melodia di arpa.La donna Gucci è una principessa che sembra uscita da un quadro di Botticelli, vestita di sete, chiffon e tessuti fiorati. Elementi e richiami al Rinascimento che però si mescolano a elementi pop: pellicce, bomber stampati, occhialoni, frange, capi e accessori glitterati e tanto oro. Insomma un classicismo rivisitato, uno stile rinascimentale rock.