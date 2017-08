Hong Kong, le bolle di sapone trasformate in opera d'arte

Hong Kong (askanews) - "Milioni di bolle" del giapponese Shinji Ohmaki lascia grandi e piccoli a bocca aperta. L'artista ha realizzato un'installazione a Hong Kong trasformando in arte le bolle di sapone un gioco amatissimo dai bambini di tutto il mondo.Una piramide di secchi bianchi produce queste volatili ed effimere sfere, creando una suggestiva cascata. Il messaggio che Ohmaki vuole comunicare con questa opera è che il tempo e il mondo sono passeggeri. Le cose, come le bolle di sapone, appaiono e scompaiono e sono attraversate dalla luce, che dona loro sostanza.I turisti e le persone di passaggio non resistono alla tentazione di farsi un selfie con questa morbida cascata di bolle di sapone.