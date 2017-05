Hong Kong (askanews) - Centinaia di persone armate di remi sono scene in acqua a Hong Kong per partecipare alla coloratissima regata del dragone. Gli equipaggi di centinaia di barche con l'effige di un drago sulla poppa si sfidano in una corsa sull'acqua a perdifiato. Si tratta di una festa che viene celebrata da tutte le comunità cinesi in Asia, anche se Hong Kong primeggia per splendore, numeri e tradizione.