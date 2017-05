In mostra: a Milano Andy Warhol reinterpreta Leonardo

Milano (askanews) - Sono passati 30 anni dalla morte di Andy Warhol, avvenuta un mese dopo l'inaugurazione della sua ultima mostra a Milano, dedicata alla serie ispirata al Cenacolo di Leonardo. Un anniversario che il Museo del Novecento celebra ospitando una delle oltre 100 variazioni sul tema che l'artista creò rielaborando l'originale del genio italiano: "Sixty Last Suppers", un'opera monumentale di 10 metri per 3, in cui con la tecnica della serigrafia e in un drammatico bianco e nero, l'Ultima cena viene riprodotta per 60 volte. In mostra fino al 18 maggio al Museo del Novecento di Milano.