In Virginia la nuotata storica dei Pony Chincoteague

Chincoteague Island (Virginia), (askanews) - Corpo robusto, criniere folte, portamento fiero, nonostante la statura ridotta: i Pony Chincoteague hanno ripetuto anche quest'anno il centenario rito della nuotata da Asseteague Island a Chincoteague Island, in Virginia sfruttando il momento di bassa marea.Decine di migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo si riuniscono per osservare i 150 pony della omonima razza che nuotano."Non c'è niente di simile nel mondo, è davvero uno spettacolo fantastico. Avevo visto foto e video, ma assistere dal vivo è tutta un'altra cosa" racconta entusiasta questa ragazza.I cavalli vengono poi fatti sfilare, prima di essere venduti in un'asta benefica che finanzia il dipartimento locale dei vigili del fuoco.I Pony Chincoteague sono cavalli selvaggi originari dell'isola. La leggenda narra che arrivarono a bordo del galeone spagnolo La Galga che naufragò con un carico di pony europei al largo di Assateague, i cavalli superstiti nuotarono fino alle rive dando vita a una colonia di cavalli selvaggi. E proprio questa traversata per la salvezza viene commemorata ogni anno.